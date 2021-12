یوتھ ان کلائمیٹ ایکشن سمٹ کا انعقاد ،موسمیاتی رپورٹ جاری 2 December, 2021

اسلام آباد ( نمائندہ دنیا) جس میں نوجوانوں، حکومتی عمائدین، سول سوسائٹی، میڈیا، ماحولیاتی تبدیلی پرکام کرنے والے ماہرین نے کلائمیٹ ایکشن کے بارے میں تحقیقی شواہد پر تبادلہ خیال کیا،The Perceptions of Young People on Climate Change and Action: Pakistan کے نام سے جاری رپورٹ کے اعدادو شمار کے مطابق 1,215 نوجوانوں ، 14 گروپ ڈسکشن اور 32 انٹرویوز کیے گئے تاکہ موسمیاتی تبدیلی پر پاکستانی نوجوانوں کے تاثرات کو سمجھا جا سکے ۔یہ تحقیق برٹش کونسل کے کلائمیٹ کنکشن پروگرام کا حصہ ہے ۔ برٹش کونسل کے کنٹری ڈائریکٹر عامر رمضان نے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ نوجوان موسمیاتی تبدیلی اور دیگر اہم مسائل سے نمٹنے کیلئے آگاہ ہیں اوراس میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں،وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے اختتامی تقریب میں برٹش کونسل چیلنج فنڈ کے گرانٹیز میں اسناد تقسیم کیں او ر اظہار خیال کیا ۔