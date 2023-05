کراچی ایکسپوسینٹر میں ٹیکسپو نمائش کا 26مئی سے آغاز کاروبار کی دنیا 22 مئی ، 2023

کراچی(بزنس رپورٹر)ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (ٹڈاپ)نے کراچی ایکسپو سینٹر میں 26 سے 28 مئی تک ٹیکسٹائل اور چمڑے کی چوتھی بین الاقوامی نمائش ٹیکسپو کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔

اس بات کا اعلان کراچی کے مقامی ہال میں منعقد ہونے والی خصوصی تقریب کے دوران کیا گیا ۔ ٹیکسپو2023کی تھیمWeaving the way to Sustainability ہے جسکا مقصد پاکستان کی ٹیکسٹائل اور چمڑے کی صنعتوں کی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کیلئے لچک کو خراج تحسین پیش کرنا ہے ۔ تقریب میں پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے شاندار سفر کا جشن مناتے ہوئے پائیدار ٹیکسٹائل حل کی فراہمی کیلئے ٹڈاپ کے عزم کو اجاگر کیا گیا۔ٹیکسپو2023میں دنیا بھر سے 200 سے زیادہ نمائش کنندگان، پاکستان کے معروف ڈیزائنرز اور 350 سے زیادہ ٹیکسٹائل صنعت کے ماہرین شریک ہوں گے ۔ٹیکسپو میں پاکستان بھر سے ٹیکسٹائل اور چمڑے کی صنعت کی وسیع رینج پیش کی جائے گی ۔ ٹڈاپ کے چیف ایگزیکٹوزبیر موتی والا نے تمام غیر ملکی مندوبین کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عمودی طور پر مربوط ٹیکسٹائل پیداواری سہولیات اور یہاں آنے والے تمام مندوبین کیلئے سپلائی چین کو متنوع بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے ۔ٹیکسپو2023کی تھیم کی روشنی میں اس ایونٹ کے دوران26اور 27مئی کو دو روزہ فیشن شو بھی منعقد کیا جائیگاجبکہ 26مئی کو گورنر ہاؤس کراچی میں ثقافتی شو کا انعقاد کیا جائے گا جس میں پاکستان کے نامور فنکاراپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔

