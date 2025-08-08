گردشی قرضے میں کمی کافائدہ صارفین کوپہنچانے کا مطالبہ
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبرکے نائب صدر امان پراچہ نے پاور سیکٹرکے گردشی قرضے میں ہونے والی بڑی کمی کا فائدہ بجلی کے صارفین کوپہنچانے کا مطالبہ کردیا۔
امان پراچہ نے کہا کہ پاور سیکٹر کے گردشی قرض میں 700 ارب روپے کی کمی واقع ہوئی ہے اور گردشی قرض کم ہو کر 1600ارب روپے کی سطح پر آ گیا ہے جب کہ آئی پی پیز سے معاہدوں سے بھی بچت ہوئی ہے اس لئے حکومت بجلی کے ٹیرف میں نمایاں کمی کرے ۔ علاوہ ازیں امان پراچہ نے ای سی سی کی جانب سے الیکٹرک وہیکل سبسڈی، ریمٹنس اسکیم کلیمز کی ادائیگی کیلئے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری اورسبسڈی اسکیم کے تحت سرکاری کالجوں کے نمایاں کارکردگی کے حامل طلبا کو مفت الیکٹرک بائیکس فراہم کئے جانے کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کو سراہا ہے۔