پاکستان ریفائنری کا 15روز کیلئے ری جنریشن شٹ ڈاؤن کا اعلان
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے اسٹاک ایکسچینج کو اطلاع دی ہے کہ17اگست2025ء سے ریفائنری میں 15روزہ ری جنریشن شٹ ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے ۔۔
جس کے دوران پلانٹ کی پیداوار مکمل طور پر معطل رہے گی۔ کمپنی کے باضابطہ خط کے مطابق یہ شٹ ڈاؤن پلانٹ کی تکنیکی بحالی اور ضروری دیکھ بھال کے لیے کیا جا رہا ہے ۔ اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بحالی کے اس عمل میں پلانٹ کے مختلف حصوں کی مرمت، مشینری کی جانچ اور آپریشنل سسٹمز کی کارکردگی بہتر بنانے کے اقدامات شامل ہوں گے تاکہ ریفائنری مستقبل میں زیادہ محفوظ اور مؤثر انداز میں کام کرسکے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ ریفائنری کی بندش کے باعث خام تیل اور پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین پر جزوی اثر پڑ سکتا ہے۔