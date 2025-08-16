صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ریفائنری کا 15روز کیلئے ری جنریشن شٹ ڈاؤن کا اعلان

  • کاروبار کی دنیا
پاکستان ریفائنری کا 15روز کیلئے ری جنریشن شٹ ڈاؤن کا اعلان

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے اسٹاک ایکسچینج کو اطلاع دی ہے کہ17اگست2025ء سے ریفائنری میں 15روزہ ری جنریشن شٹ ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے ۔۔

جس کے دوران پلانٹ کی پیداوار مکمل طور پر معطل رہے گی۔ کمپنی کے باضابطہ خط کے مطابق یہ شٹ ڈاؤن پلانٹ کی تکنیکی بحالی اور ضروری دیکھ بھال کے لیے کیا جا رہا ہے ۔ اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بحالی کے اس عمل میں پلانٹ کے مختلف حصوں کی مرمت، مشینری کی جانچ اور آپریشنل سسٹمز کی کارکردگی بہتر بنانے کے اقدامات شامل ہوں گے تاکہ ریفائنری مستقبل میں زیادہ محفوظ اور مؤثر انداز میں کام کرسکے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ ریفائنری کی بندش کے باعث خام تیل اور پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین پر جزوی اثر پڑ سکتا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صبا قمر نے خود کو عاطف اسلم کی ہمدرد قرار دے دیا

سُکینہ خان کا مکہ مکرمہ میں نکاح دلہے کا نام بھی سامنے آگیا

بھارتی اداکارہ روپالی گنگولی کا جیا بچن کی دھکا دینے والی ویڈیو پر ردِ عمل

عالیہ بھٹ نے فوٹوگرافرز کو جھڑک کر بلڈنگ سے باہر نکال دیا

اریج فاطمہ کی کینسر کیخلاف جنگ، علامات وعلاج کی تفصیل شیئر

پریم سندری میں جھانوی کپور کی کاسٹنگ پر ملیالم اداکارہ کا اعتراض

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak