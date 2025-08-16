پی آئی اے کمپنی لمیٹڈ کا منافع 26.2ارب ریکارڈ
کراچی (بزنس رپورٹر) پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز گروپ نے مالی سال 2024ء کیلئے اپنے مالیاتی نتائج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کر دیے ہیں ۔۔
جن کے مطابق قومی ایئرلائن نے نمایاں مالیاتی بہتری دکھاتے ہوئے ایک سال کے اندر 104 ارب روپے کے خسارے کو ختم کر کے 26.2 ارب روپے کا خالص منافع حاصل کیا مگر پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی تاحال خسارے کی زد میں ہے ۔ مالیاتی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024ء میں پی آئی اے لمیٹڈ کی مجموعی آمدنی 14.7 فیصد کمی کے بعد204 ارب روپے رہی جبکہ مسافروں سے حاصل ہونے والی آمدنی 14.62 فیصد کمی سے 184 ارب روپے پر آ گئی، تاہم کارگو آمدنی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا جو 25.15 فیصد بڑھ کر10.6 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب ایندھن کے اخراجات میں کمی کا رجحان برقرار رہا، جو 22.9 فیصد کمی سے 75.5 ارب روپے ہو گئے ۔ آپریٹنگ اخراجات بھی 18.8 فیصد کمی کے بعد16.7 ارب روپے رہے ۔ کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے ہونے والے نقصانات میں 90فیصد کی نمایاں کمی آئی ہے جوصرف 2.3 ارب روپے رہ گئے ،اسی طرح سودی اخراجات بھی 87.3 فیصد کمی سے 10 ارب روپے رہ گئے ، اسکے علاوہ مالیاتی رپورٹ میں پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی نے 47.5 ارب روپے کا خسارہ ظاہر کیا جبکہ پی آئی اے کمپنی لمیٹڈ کا منافع 26.2 ارب روپے رہا ہے ۔یوں مجموعی طور پر پی آئی اے گروپ کا مالی سال 2024ء کا نتیجہ 15.3 ارب روپے کے خسارے کی صورت میں رہا ۔معاشی ماہرین کے مطابق اخراجات میں کمی، ایندھن کی قیمتوں میں کمی اور کارگو سیکٹر کی بہتر کارکردگی صرف قومی ایئرلائن کمپنی کے مالیاتی استحکام میں اہم عوامل ثابت ہوئے ہیں۔