لسٹڈ کمپنیوں کوجینڈر پے گیپ ڈیٹا شیئر کرنے کی ہدایت
کرچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج نے کارپوریٹ سیکٹر میں صنفی مساوات، تنخواہوں میں برابری اور شفافیت کو فروغ دینے کیلئے۔۔
اہم اقدام اٹھاتے ہوئے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی سالانہ رپورٹس میں جینڈر پے گیپ سے متعلق تفصیلی ڈیٹا شامل کریں۔نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تمام لسٹڈ کمپنیاں مالی سال 2024-25 کیلئے جون 2025ء کو ختم ہونے والی سالانہ رپورٹ میں جینڈر پے گیپ کا ڈیٹا لازمی طور پر شیئر کریں۔ یہ ڈیٹا صرف ایس ای سی پی کے تجویز کردہ فارمیٹ میں ہی پیش کیاجاسکے گا ۔اسٹاک ایکسچینج کے انتباہی نوٹس کے مطابق اس اقدام کا مقصد خواتین کے روزگار کے حقوق کا تحفظ، کارپوریٹ سطح پر تنخواہوں میں صنفی تفاوت کو کم کرنا اور شفافیت کو فروغ دینا ہے ۔ اس ضمن میں وزیراعظم کے ویمن ایمپاورمنٹ پیکیج کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے جسکا ہدف پاکستان میں خواتین کی معاشی شمولیت میں اضافہ اور لیبر مارکیٹ میں ان کے مساوی مواقع کو یقینی بنانا ہے ۔