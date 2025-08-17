آئی ٹی انڈسٹری میں خدمات: ذوہیب خان کیلئے پرائیڈ آف پاکستان کا اعزاز
کراچی(بزنس ڈیسک)سابق چیئرمین آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن محمد ذوہیب خان کو ملک کی آئی ٹی انڈسٹری میں خدمات کے اعتراف میں پرائیڈ آف پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا۔
ذوہیب خان آئی ٹی انڈسٹری کے ان چند کاروباری شخصیات میں شامل تھے جنہیں یہ اعزاز دیا گیا،وہ دو دہائیوں سے زائد عرصے سے انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور مختلف حیثیتوں میں پاکستان کی نمائندگی عالمی سطح پر کرتے رہے ہیں،جہاں انہیں قومی خدمت اور عزم کے اعتراف میں کئی اعزازات ملے۔اس موقع پر ذوہیب خان نے کہا کہ میں پیارے وطن اور انڈسٹری کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔