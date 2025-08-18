جوہانسبرگ :پاک،افریقہ ٹریڈ سمٹ کانفرنس کا شاندار انعقاد
جوہانسبرگ(این این آئی)دوسری پاک ،افریقہ ٹریڈ سمٹ کانفرنس جوہانسبرگ میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ کا نفرنس میں وزراء، سرکاری عہدیداران اور مندوبین نے پاک افریقہ مستحکم تجارتی تعلقات پر زوردیا۔
بعدازاں پریٹوریا، کیپ ٹاؤن اور ڈربن میں کانفرنس کے وفود کیلئے بی ٹو بی میٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان ایس اے ڈی سی چیمبر ٹریڈ فیڈریشن اور منارہ چیمبر کے درمیان باہمی تعاون کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے ۔وفد نے جوہانسبرگ میں دو روزہ کانفرنس اور مختلف کاروباری اجلاس میں شرکت کے بعد ڈربن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستانی تاجر رہنماؤں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد تجارتی تعاون اور روابط کو مزید بڑھانا ہے ۔مقامی تاجروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ باہمی تعاون سے کاروباری مواقع میں نمایاں اضافہ ہوگا۔قبل ازیں دو روزہ پاک افریقہ ٹریڈ سمٹ کانفرنس لال قلعہ، سینڈٹن میں پاکستان ایس اے ڈی سی چیمبر ٹریڈ فیڈریشن نے پاکستان ہائی کمیشن، جی جی ڈی اے ، محکمہ تجارت، صنعت اور مسابقت (ڈی ٹی آئی سی)، جنوبی افریقہ چیمبر آف کامرس، جوہانسبرگ چیمبر آف کامرس، منارہ چیمبر آف کامرس، CBE اور دیگر اداروں کے اشتراک سے منعقد کی۔اجلاس میں اعلیٰ سطح شخصیات نے شرکت کی، جن میں ڈپٹی وزیر برائے سماجی ترقی، جنوبی افریقہ گنیف ہینڈرکس، وفاقی وزیر برائے بورڈ آف انویسٹمنٹ، پاکستان قیصر احمد شیخ،پاکستان کے ہائی کمشنر برائے پریٹوریاملک فاروق، وزیر برائے اسمال بزنس اور دیگر شامل تھے ۔ پاکستان سے آئے ہوئے 40 سے زائد مندوبین، سرکاری نمائندوں اور صنعتکاروں نے بھی شرکت کی۔چیئرمین پی ایس سی ٹی ایف اوراجلاس کے چیف آرگنائزرمحمد رفیق میمن نے کہا کہ تین دہائیوں میں پہلی بار اتنے اہم ادارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں، جو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کی طرف ایک اہم سنگ میل ہے ۔ پاکستانی ہائی کمشنر ملک فاروق نے کہا کہ کانفرنس اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ دونوں ممالک نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیرقیصر احمد شیخ نے جنوبی افریقہ کو’’افریقہ کا دروازہ‘‘اور پاکستان کو’’وسطی ایشیا اور چین کا دروازہ‘‘قرار دیا