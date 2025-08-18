فیس لیس کلیئرنس سے گاڑیوں کی درآمد 41فیصد بڑھ گئی
کراچی(این این آئی)فیس لیس کسٹمز کلیئرنس کے نفاذ کے بعد گاڑیوں کی درآمد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا تاہم حکومتی آمدنی میں اضافہ توقعات کے مطابق نہیں ہو سکا۔
رپورٹ کے مطابق فیس لیس کسٹمز کلیئرنس کے نفاذ کے بعد مالی سال 2025 کی دوسری ششماہی میں استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد تقریبا 41 فیصد بڑھ گئی، تاہم ریونیو میں اضافہ معمولی رہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ حجم کے باوجود مالی فوائد محدود رہے ۔16 دسمبر 2024 سے 30 جون 2025 تک اس نئے نظام کے تحت 25 ہزار 347 گاڑیاں درآمد ہوئیں، جب کہ پرانے نظام کے تحت یکم جون سے 15 دسمبر 2024 کے درمیان 17 ہزار 958 گاڑیاں کلیئر کی گئی تھیں۔ فیس لیس دور میں ریونیو کی وصولی 62 ارب 94 کروڑ روپے رہی جو اس سے پہلے جمع ہونے والے 62 ارب 17 کروڑ روپے سے محض 1.22 فیصد زیادہ ہے۔