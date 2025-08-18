صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیل و گیس کی مقامی پیداوار 22برس کی کم ترین سطح پر

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)ملک میں تیل و گیس کی مقامی پیداوار مالی سال 2025ء کے دوران نمایاں کمی کے بعد گزشتہ 22 برس کی کم ترین سطح پر آگئی۔دستیاب اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال تیل کی یومیہ پیداوار گھٹ کر 62 ہزار 408 بیرل رہ گئی۔۔۔

 جب کہ قدرتی گیس کی یومیہ پیداوار بھی سکڑ کر صرف 2 ہزار 886 ملین مکعب فٹ تک محدود ہوگئی ہے ۔ توانائی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کمی کی بنیادی وجہ نظام میں درآمدی آر ایل این جی کی اضافی دستیابی ہے جسکے باعث مقامی کمپنیوں کو اپنی پیداوار کم کرنا پڑی،ان کے مطابق اگرچہ درآمدی گیس نے وقتی طور پر توانائی کی طلب کو پورا کرنے میں مدد دی ہے لیکن اسکے منفی اثرات مقامی تیل و گیس کی تلاش و پیداوار کے شعبے پر مرتب ہورہے ہیں۔توانائی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ مقامی پیداوار میں کمی سے نہ صرف ملکی زرمبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھے گا بلکہ آئندہ برسوں میں توانائی کے تحفظ اور خود انحصاری کے اہداف بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ 

 

