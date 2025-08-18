صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وژن2030:ایکسپورٹرز سعودی فنڈنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ،ٹیکس محتسب

وژن2030:ایکسپورٹرز سعودی فنڈنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ،ٹیکس محتسب

لاہور(اے پی پی) ٹیکس محتسب کے کوآرڈینیٹر سیف الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستانی برآمد کنندگان اپنے کولڈ اسٹوریج، پیکیجنگ اور لاجسٹکس کو سعودی وژن 2030 کے تحت خلیج تعاون کونسل کے معیارات کے مطابق۔۔۔

 اپ گریڈ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی منتقلی اور فوڈ پراسیسنگ میں سرمایہ کاری کیلئے سعودی فنڈنگ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وژن 2030 کے تحت تیل پر انحصار کم کرنے اور خوراک کی سپلائی چین کو وسعت دینے کیلئے پاکستان حلال تصدیق شدہ غذائی مصنوعات کی برآمدات بڑھانے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے ۔ 

 

