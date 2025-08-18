انجمن تاجران کا معاشی ترقی کیلئے جامع اصلاحات کا مطالبہ
اسلام آباد (اے پی پی)آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی ترقی کیلئے حکومت معیشت سے جڑے تمام شعبوں میں اصلاحات کا فریم ورک متعارف کرائے جس کیلئے شراکت داروں سمیت مقامی اور غیر ملکی معاشی ماہرین کو ذمہ داری سونپی جائے۔
اتوار کو اپنے بیان میں اشرف بھٹی نے کہا کہ ایف بی آر کے نظام میں بہتری اور ٹیکس جمع کرنے کیلئے اداروں میں کوآرڈی نیشن ہونی چاہیے ۔ صدرآل پاکستان انجمن تاجران نے کہا کہ حکومت بھی ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرے اور ٹیکس دہندگان کو سہولیات فراہم کی جائیں ، ٹیکسز کی شرح اور تعداد کم کی جائے جس سے حکومت کی توقعات سے زیادہ ٹیکس آمدن ہو گی ۔ اشرف بھٹی نے مزید کہا کہ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنے کیلئے طویل المدت پالیسیاں مرتب کی جائیں، ایف بی آر کی استعداد بڑھائی جائے تاکہ ٹیکس لیکیج کو روکا جا سکے۔