صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران کا معاشی ترقی کیلئے جامع اصلاحات کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
انجمن تاجران کا معاشی ترقی کیلئے جامع اصلاحات کا مطالبہ

اسلام آباد (اے پی پی)آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی ترقی کیلئے حکومت معیشت سے جڑے تمام شعبوں میں اصلاحات کا فریم ورک متعارف کرائے جس کیلئے شراکت داروں سمیت مقامی اور غیر ملکی معاشی ماہرین کو ذمہ داری سونپی جائے۔

اتوار کو اپنے بیان میں اشرف بھٹی نے کہا کہ ایف بی آر کے نظام میں بہتری اور ٹیکس جمع کرنے کیلئے اداروں میں کوآرڈی نیشن ہونی چاہیے ۔ صدرآل پاکستان انجمن تاجران نے کہا کہ حکومت بھی ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرے اور ٹیکس دہندگان کو سہولیات فراہم کی جائیں ، ٹیکسز کی شرح اور تعداد کم کی جائے جس سے حکومت کی توقعات سے زیادہ ٹیکس آمدن ہو گی ۔ اشرف بھٹی نے مزید کہا کہ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنے کیلئے طویل المدت پالیسیاں مرتب کی جائیں، ایف بی آر کی استعداد بڑھائی جائے تاکہ ٹیکس لیکیج کو روکا جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ذاتی زندگی پر تنقید کا جواب نہیں دینا چاہتی:طوبی انور

راجیش کھنہ کی انیتا اڈوانی سے خفیہ شادی کی کہانی

پہلی شادی محض 1ہزار روپے میں ہوئی:بشری انصاری

ہمایوں سعید پاکستان کے بہترین اداکار نہیں :شبیر جان

آپ کو آپ کا حق مل ،قیصر نظامانی کا اہلیہ فضیلہ کیلئے پیغام

کئی بار عشق ہوا اور یہ اب بھی ہوسکتا ہے :خالد انعم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak