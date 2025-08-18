فرنیچر کونسل کا وفد دبئی روانہ
لاہور (اے پی پی) فرنیچر کونسل کا وفد چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق کی قیادت میں اتوار کو دبئی روانہ ہوگیا۔
وفد نئے برآمدی مواقع کی تلاش اور فرنیچر مینوفیکچرنگ سیکٹر میں مشترکہ منصوبوں اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کیلئے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کرے گا۔ میاں کاشفنے کہا کہ اس دورے کا مقصد تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانا، پاکستانی دستکاری کی نمائش اور اعلی معیار کے پاکستانی فرنیچر کیلئے نئی منڈیوں کی نشاندہی کرنا ہے ، وفد فرنیچر کی برآمدات کو بڑھانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کے لیے ملاقاتیں کرے گا۔