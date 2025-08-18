زرعی بحران ، کسان اتحاد کا ناقص پالیسیوں پر احتجاج
لاہور/ملتان (آن لائن)مرکزی صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ملکی معیشت پر بات کرنے کو تیار نہیں، زراعت مکمل طور پر زبوں حالی کا شکار ہے۔۔۔
سب کو ملک کے مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا۔ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کا نقصان آنے والی نسلوں کو ہوگا، کسان اتحاد زرعی پالیسیوں سے شدید ناراض ہے ۔ ڈیمز نہیں بنائے گئے اور اسمارٹ ایریگیشن کو فروغ نہیں دیا گیا، نتیجہ یہ ہے کہ زرعی شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کپاس کی کاشت 60 لاکھ ایکڑ سے کم ہو کر 28 لاکھ ایکڑ رہ گئی ہے جبکہ پیداوار ڈیڑھ کروڑ گانٹھ سے کم ہو کر صرف 52 لاکھ گانٹھ رہ گئی ہے ۔ کسان کو پیکیج نہیں بلکہ فصلوں کا مناسب ریٹ چاہئے ۔خالد محمود کھوکھر نے بتایا کہ صرف گندم کی فصل میں گزشتہ دو برسوں میں کسانوں کو 22 سو ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔