صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی بحران ، کسان اتحاد کا ناقص پالیسیوں پر احتجاج

  • کاروبار کی دنیا
زرعی بحران ، کسان اتحاد کا ناقص پالیسیوں پر احتجاج

لاہور/ملتان (آن لائن)مرکزی صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ملکی معیشت پر بات کرنے کو تیار نہیں، زراعت مکمل طور پر زبوں حالی کا شکار ہے۔۔۔

 سب کو ملک کے مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا۔ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کا نقصان آنے والی نسلوں کو ہوگا، کسان اتحاد زرعی پالیسیوں سے شدید ناراض ہے ۔ ڈیمز نہیں بنائے گئے اور اسمارٹ ایریگیشن کو فروغ نہیں دیا گیا، نتیجہ یہ ہے کہ زرعی شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کپاس کی کاشت 60 لاکھ ایکڑ سے کم ہو کر 28 لاکھ ایکڑ رہ گئی ہے جبکہ پیداوار ڈیڑھ کروڑ گانٹھ سے کم ہو کر صرف 52 لاکھ گانٹھ رہ گئی ہے ۔ کسان کو پیکیج نہیں بلکہ فصلوں کا مناسب ریٹ چاہئے ۔خالد محمود کھوکھر نے بتایا کہ صرف گندم کی فصل میں گزشتہ دو برسوں میں کسانوں کو 22 سو ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

شہابی پتھر میں ملنے والا ہیرا تجربہ گاہ میں بنالیا گیا

بیوٹی پروڈکٹ سے آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونیکا انکشاف

پانی کو پلاسٹک کے ننھے ذرات سے پاک کرنیکا طریقہ

چین ، روبوٹس پر مبنی سپورٹس مقابلے کرائے گئے

97سالہ خاتون کا 250 پارک رنز مکمل کر نیکا ریکارڈ

دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانیوالی فوٹو گرافر کی تصویر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak