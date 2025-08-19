اسٹاک ایکسچینج :زبردست تیزی، انڈیکس نئی بلند سطح پر پہنچ گیا
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان میں عنقریب امریکا ، چین اور سعودی عرب کی جانب سے مائننگ ، زراعت اور آئی ٹی سیکٹرز میں بڑے پیمانے کی سرمایہ کاری کی مستند خبروں نے اسٹاک ایکسچینج کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ۔
کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس ٹریڈنگ کا آغاز مثبت زون اور اختتام ریکارڈ سطح سے ہوا۔ 100 انڈیکس کی ٹریڈنگ کا آغاز 188 پوائنٹس اضافے سے 1 لاکھ 46 ہزار 679 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے ہوا ۔ کاروبار کے آغاز پر محدود سرمایہ کاری کے باعث انڈیکس ہچکھولے کھاتا رہا اور ایک موقع پر منفی زون میں جاکر 48پوائنٹس کم بھی ہوا ،تاہم عالمی سرمایہ کاری کی خبروں سے انڈیکس نے یوٹرن لیا اور 100انڈیکس تیز تر رفتار سے 1 لاکھ 46 ہزار اور 1 لاکھ 47 ہزار کی دو نفسیاتی حدوں کو پار کرتا ہوا دوران ٹریڈنگ 1ہزار 904پوائنٹس بڑھ کر پہلی بار 1 لاکھ 48 ہزار 395 پوائنٹس کی بلند ترین حد تک گیا ،تاہم اختتامی لمحات میں معمولی نوعیت کی پرافٹ ٹیکنگ سے مذکورہ تیزی کی شرح میں گراوٹ واقع ہوئی جس کے باعث 100 انڈیکس 1704 پوائنٹس بڑھ کر پہلی بار 1 لاکھ 48 ہزار 196 کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا۔ یعنی 100 انڈیکس نے دو نئے ریکارڈ بنا کر تاریخ رقم کی۔ ایک ریکارڈ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوکر بنایا اور دوسرا ریکارڈ تاریخ کی بلند ترین سطح پر بند ہونے کا بنایا۔ اس دوران سرمایہ کاروں کو 170ارب کا منافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم بڑھ کر 17 ہزار 639 ارب روپے ہوگیا۔ مجموعی طور پر 487 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 283 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 175 میں کمی اور 29 میں استحکام رہا۔