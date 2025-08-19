صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا ،تولہ سونا 1500روپے مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں پیر کو بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا،ادھر عالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 4پیسے کی کمی سے 282.02روپے کا ہوگیا جب کہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 05پیسے کی کمی سے 284روپے 50پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔ماہرین کے مطابق اداروں کی ڈالر اسمگلنگ کے خلاف مسلسل کریک ڈاون سے طلبگاروں کی ڈیمانڈ بھی محدود نظر آرہی ہے ۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا15 ڈالر کے اضافے سے 3350 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 1500 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 57 ہزار 700 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 1286 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 6 ہزار 670 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 4031 روپے پر مستحکم رہی۔

 

