صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 27ارب کے 26115سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 27ارب کے 26115سودے

کراچی(بزنس رپورٹر)مرکنٹائل ایکسچینج میں 27ارب روپے کے سودے ہوئے ۔ رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد26115رہی۔

 زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 13.263 ارب روپے رہی جب کہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 6.562 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 1.992 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.721 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 1.638 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.238 ارب روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 509.361 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 240.390 ملین روپے اور ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 237.766 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ایل ڈی اے کا افسر بن کر لوگوں کو لوٹنے والا نوسر باز گرفتار

8منشیات فروش ودیگرجرائم پیشہ گرفتار

سابقہ رنجش ،شہری پر مبینہ طور پر فائرنگ کر دی

غیر رجسٹرڈ اسلحہ برآمد ہونے پر شہری کو گرفتار کر لیا

سیل کی گئی فیکٹری کے تالے توڑ کر آ لو دگی پھیلانے پر مقدمہ

گھر سے زیورات، واشنگ مشین نقدی، گندم اور دیگر سامان چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak