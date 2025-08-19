مرکنٹائل ایکسچینج میں 27ارب کے 26115سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)مرکنٹائل ایکسچینج میں 27ارب روپے کے سودے ہوئے ۔ رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد26115رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 13.263 ارب روپے رہی جب کہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 6.562 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 1.992 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.721 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 1.638 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.238 ارب روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 509.361 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 240.390 ملین روپے اور ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 237.766 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔