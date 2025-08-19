صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک آج پرزم پلس نظام ادائیگی کا باضابطہ افتتاح کریگا جسے ملکی مالیاتی انفرااسٹرکچر میں بڑا سنگ میل قرار دیا جارہا ہے ۔

 پرزم پلس نظام جدید عالمی معیار آئی ایس او20022 میسیجنگ اسٹینڈرڈ پر مبنی ہے جو ادائیگیوں اور مالیاتی لین دین کو زیادہ تیز، محفوظ اور اسمارٹ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ترجمان اسٹیٹ بینک نے کہا کہ پرزم پلس کے ذریعے ملک بھر میں بڑی رقوم کی ادائیگیاں، حکومتی سکیورٹیز کا لین دین اور سینٹرل ڈپازٹری سکیورٹیز کے تصفیے پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر اور شفاف ہوں گے ،اس نظام میں ہر ٹرانزیکشن کا مکمل آڈٹ ٹریل موجود ہے جو شفافیت اور احتساب کو یقینی بنائے گا۔مزید بتایا گیا کہ پرزم پلس سسٹم کے ذریعے بینک اور مالیاتی ادارے اپنی نیلامیاں اور بولیاں بروقت جمع کراسکیں گے جب کہ بینکوں کے مابین رقوم کے تبادلے اور تصفیے کا عمل بھی انتہائی سہل اور برق رفتار ہوجائیگا۔

 

