سی ڈی سی اور پی آئی سی جی نے شیئر ہولڈر آگاہی پورٹل متعارف کرادیا
کراچی (بزنس رپورٹر)سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان (سی ڈی سی) اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (پی آئی سی جی)نے ایس ای سی پی کی رہنمائی میں شیئر ہولڈرز کی رہنمائی اور کارپوریٹ گورننس کو مضبوط بنانے کیلئے مشترکہ طورپر شیئر ہولڈرآگاہی پورٹل متعارف کرایا ہے۔۔۔
تاکہ شیئر ہولڈرز کوباخبررہنے اور بروقت فیصلہ کرنے کیلئے ضروری معلومات فراہم کی جائیں۔ شیئر ہولڈر آگاہی کا باضابطہ افتتاح پیر 18اگست کو ایس ای سی پی اور پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کی جانب سے بینکوں کیلئے کیپٹل مارکیٹ میں موجود مواقع کے موضوع پر مشاورتی ورکشاپ کے دوران کیا گیا۔اس موقع پر وفاقی وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب اور ایس ای سی پی کے چیئرمین عاکف سعید نے تعارفی ویڈیو کی رونمائی کی ۔شیئر ہولڈر آگاہی پورٹل میں سرمایہ کاروں کو باخبر اور متحرک رہنے میں مدد فراہم کرنے کیلئے صارف دوست فیچرز شامل ہیں۔سی ڈی سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بدیع الدین اکبرنے کہاکہ مارکیٹ آپریشنز میں اپنی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم شفافیت اور سرمایہ کاروں کی شرکت کو بڑھانے کیلئے مسلسل کوشاں ہیں۔ شیئرہولڈر آگاہی اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ ہم کس طرح سرمایہ کاروں کو معلومات اور انگیجمنٹ ٹولز تک بغیر کسی رکاوٹ کے رسائی فراہم کرکے مارکیٹ کی ترقی کیلئے کام کررہے ہیں۔ پی آئی سی جی کی صدر اور چیف ایگزیکٹو شفق فاضل عظیم نے کہاکہ کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت ایس ای سی پی کی رہنمائی میں، شیئرہولڈر آگاہی متعارف کرانے کیلئے سی ڈی سی کے ساتھ شراکت داری پر ہمیں خوشی ہے۔