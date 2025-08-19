پاکستان انٹرٹیکسٹائل شنگھائی اپیرل فیبرکس میں شرکت کیلئے تیار
کراچی (این این آئی)پاکستانی ٹیکسٹائل سیکٹر انٹرٹیکسٹائل شنگھائی اپیرل فیبرکس اور یارن ایکسپو، آٹم ایڈیشن 2025 میں بھرپور شرکت کے لیے تیار ہے ۔
یہ ایشیا کا نمایاں ترین ٹیکسٹائل سورسنگ پلیٹ فارم ہے جس کی نمائش 02 سے 04 ستمبر، 2025 تک نیشنل ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹرشنگھائی، چین میں منعقد کی جائے گی۔انٹرٹیکسٹائل شنگھائی اپیرل فیبرکس اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی اور جامع نمائش ہے جو گارمنٹس فیبرکس اور اس سے متعلقہ اشیائپر مکمل طور پر مبنی ہے ۔