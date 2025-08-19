صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدرتی آفت قومی سانحہ،متاثرین کی فوری مدد کی جائے ، احمد چنائے

کراچی (بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر اور سماجی رہنما احمد چنائے نے سوات، بونیر، گلگت، ہنزہ اور آزاد کشمیر میں سیلاب پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ۔

ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفت کے نتیجے میں ہزاروں خاندان بے گھر ہوگئے ہیں جبکہ بے شمار قیمتی جانوں کا ضیاع پوری قوم کیلئے سانحہ ہے ، یہ وقت ہے کہ پوری قوم مصیبت زدہ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہو۔انہوں نے زور دیا کہ ہنگامی بنیادوں پر امدادی سرگرمیاں شروع کی جائیں۔ انہوں نے عوام، بزنس کمیونٹی اور فلاحی اداروںسے اپیل کی کہ وہ آگے بڑھیں اور متاثرین کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں ۔ 

 

