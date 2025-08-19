کراچی چیمبر کو ڈسٹرکٹ چیمبرز کا مسودہ جمع کرانیکا آخری موقع
کراچی(بزنس رپورٹر)قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے کامرس نے کراچی میں ڈسٹرکٹ چیمبرز کے قیام کے معاملے پر فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے کراچی چیمبر کو آخری موقع فراہم کردیا ہے کہ وہ بغیر کسی مزید تعطل کے حتمی مسودہ جمع کرائے ۔
اجلاس میں کمیٹی نے خبردار کیا کہ اگر آئندہ اجلاس میں کراچی چیمبر نے اپنا موقف پیش نہ کیا تو معاملے پر یکطرفہ فیصلہ سنایا جائیگا۔ یہ فیصلہ کمیٹی کے چیئرمین جاوید حنیف کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں کیا گیا جس میں ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشنز سمیت دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی ۔بریفنگ دیتے ہوئے شرجیل گوپلانی نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ چیمبرز کے قیام کا معاملہ گزشتہ4برس سے زیر التواء ہے جسکے باعث تاجرو صنعتکاروں کے مسائل حل کرنے میں تاخیر ہورہی ہے ۔اس موقع پر اس بات پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا کہ کراچی چیمبرکا کوئی نمائندہ اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ جاوید حنیف نے کہا کہ یہ رویہ ناقابلِ قبول ہے اور آئندہ اجلاس میں چیمبر کی نمائندگی نہ ہونے کی صورت میں فیصلہ یکطرفہ طور پر جاری کیا جاسکتا ہے ۔