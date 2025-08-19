صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرنیشنل انڈسٹریز نے نئی برانڈ شناخت متعارف کرا دی

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس ڈیسک)انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ جو پاکستان کی صفِ اول کی اسٹیل، اسٹین لیس اسٹیل اور پالیمر پائپ اور ٹیوبز بنانے والی کمپنی ہے نے اپنی نئی برانڈ شناخت متعارف کرا دی ہے ۔

 یہ تبدیلی کمپنی کے نئے وژن مل کر خوابوں کی تعمیر کی نمائندگی کرتی ہے جو 77 سالہ وراثت کو جدید انداز میں پیش کرتی ہے ۔انٹرنیشنل انڈسٹریز لمیٹڈ گزشتہ 7 دہائیوں سے پاکستان کی صنعتی ترقی کے صفِ اول میں شامل رہی ہے ۔ اسٹاک ایکسچینج میں بطور پبلک لسٹڈ کمپنی شامل ہونے کے ساتھ یہ ہمیشہ ملک کی ٹاپ 25 کمپنیوں میں شمار ہوتی رہی ہے ۔ اس کے مصنوعات دنیا کے 60 سے زائد ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں جس نے اسے انفرااسٹرکچر، توانائی، ہاؤسنگ اور عالمی صنعت میں ایک معتبر نام بنا دیا ہے ۔کمپنی نے کارپوریٹ گورننس، پائیداری اور صنعتی مہارت میں متعدد اعزازات حاصل کیے ہیں اور وہ معیار، ماحولیات اور حفاظتی اقدامات کے بین الاقوامی معیارات سے ہم آہنگ رہتی ہے ۔ نئی برانڈ شناخت نہ صرف اس کی شاندار وراثت کی ترقی کی عکاسی کرتی ہے بلکہ پاکستان کے صنعتی مستقبل اور عالمی منڈی میں اپنے کردار کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کو بھی اجاگر کرتی ہے۔

 

 

