صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرنٹ اکاؤنٹ 25 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز خسارے میں چلا گیا

  • کاروبار کی دنیا
کرنٹ اکاؤنٹ 25 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز خسارے میں چلا گیا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کے لحاظ سے نئے مالی سال کا آغاز خسارے کے ساتھ ہوگیا، جولائی 2025 کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ 25 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز خسارے میں رہا جو جون 2025 میں 33 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز سرپلس تھا۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کی تفصیلات جاری کردیں۔ مرکزی بینک کے مطابق جولائی میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 25 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز رہا جو جولائی 2024 میں 34 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز تھا۔اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیٹا کے مطابق جون 2025 کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ 33 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز سرپلس تھا۔واضح رہے کہ مالی سال 25-2024 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 10 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز سرپلس ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ اس سے گزشتہ مالی سال 24-2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 7 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز خسارے میں تھا۔وزیراعظم شہباز شریف نے مالی سال 25-2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 2.1 ارب ڈالر تک پہنچے پر اظہار تشکر کیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چوہوں کے دماغ میں انسانی خلیات ٹرانسپلانٹ کردئیے

کائنات کا قدیم ترین بلیک ہول دریافت کرلیا گیا

چین میں دنیا کی سب سے ناقابلِ رسائی لائبریری

چین ،لڑکی کے معدے سے 2 کلو بالوں کا گچھا نکال لیا گیا

پیٹ کے بیکٹیریا بے خوابی کا سبب ہوسکتے ہیں:تحقیق

75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak