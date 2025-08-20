صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر 281کی سطح پر واپس،تولہ سونا 1100روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر 281کی سطح پر واپس،تولہ سونا 1100روپے سستا

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا جس کے نتیجے میں ڈالر 282 روپے کی سطح سے گرکر 281 روپے کی سطح پر واپس آگیا۔

ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں منگل کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر6پیسے کی کمی سے 282.02روپے سے گھٹ کر 281.96 پر آگیا۔یاد رہے کہ پیر کو ڈالر کے مقابلے روپیہ 282.02 پر بند ہوا تھا۔عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 11 ڈالر کی کمی سے 3339 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1100 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 56 ہزار 600 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 943 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 5 ہزار 727 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 4031 روپے پر مستحکم رہی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ،ٹرائی سیزیز:قومی ٹیم کے کیمپ کا آج سے آغاز

رینکنگ، بابر کا دوسرا نمبر برقرار، رضوان،شاہین کی تنزلی

سابق کپتان محمد حفیظ کی پی سی بی سینٹرل کنٹریکٹ پر تنقید

اقرباپروری ،پی ایس بی کا باڈی بلڈنگ فیڈریشن کو نوٹس

کنٹریکٹ سے باہر ہونے پر عامر جمال کی معنی خیز پوسٹ

لائٹ آن کر دو پلیز، یو پی ایس بھی بند ہوگیا،سرفراز احمدچیخ اٹھے

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak