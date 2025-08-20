ڈالر 281کی سطح پر واپس،تولہ سونا 1100روپے سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا جس کے نتیجے میں ڈالر 282 روپے کی سطح سے گرکر 281 روپے کی سطح پر واپس آگیا۔
ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں منگل کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر6پیسے کی کمی سے 282.02روپے سے گھٹ کر 281.96 پر آگیا۔یاد رہے کہ پیر کو ڈالر کے مقابلے روپیہ 282.02 پر بند ہوا تھا۔عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 11 ڈالر کی کمی سے 3339 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1100 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 56 ہزار 600 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 943 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 5 ہزار 727 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 4031 روپے پر مستحکم رہی۔