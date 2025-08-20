پاکستان کیبلز نے نوری آباد پلانٹ کی سولر صلاحیت 2.3 میگاواٹ تک بڑھا دی
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان کیبلزنے سندھ کے نوری آباد میں قائم اپنی نئی فیکٹری میں آن گرڈ سولر پاور پلانٹ میں 300 کلو واٹ کے بڑے اضافے کو کامیابی سے مکمل کر لیا ہے ۔
اس توسیع کے بعد کمپنی کی کل سولر پاور کیپیسٹی کا تخمینہ 2.3 میگاواٹ ہو گیا ہے ۔ یہ اسٹریٹجک قدم پاکستان کیبلز کے قابلِ تجدید توانائی خصوصاً سولر پاور کے پختہ عزم کو مزید مضبوط کرتا ہے ، جو قومی سطح پر توانائی کی قلت کو کم کرنے اور فوسل فیول پر انحصار گھٹانے کی کوششوں کے عین مطابق ہے ۔توسیع شدہ سولر کیپیسٹی سے اندازاً ہر سال 1,956 ٹن کاربن کے اخراج میں کمی واقع ہوگی، جو تقریباً ایک لاکھ درخت لگانے کے مساوی ہے ۔پاکستان کیبلز صنعت میں پائیدار کاروباری طریقوں کو متعارف کرانے میں رہنما ادارہ ہے ۔ یہ پاکستان کی پہلی اور واحد وائرز اور کیبلز بنانے والی کمپنی ہے جس کے سائنسی کاربن ایمیشن ٹارگٹس کو SBTi سے باضابطہ توثیق حاصل ہے ۔