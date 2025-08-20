صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کیبلز نے نوری آباد پلانٹ کی سولر صلاحیت 2.3 میگاواٹ تک بڑھا دی

  • کاروبار کی دنیا
پاکستان کیبلز نے نوری آباد پلانٹ کی سولر صلاحیت 2.3 میگاواٹ تک بڑھا دی

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان کیبلزنے سندھ کے نوری آباد میں قائم اپنی نئی فیکٹری میں آن گرڈ سولر پاور پلانٹ میں 300 کلو واٹ کے بڑے اضافے کو کامیابی سے مکمل کر لیا ہے ۔

اس توسیع کے بعد کمپنی کی کل سولر پاور کیپیسٹی کا تخمینہ 2.3 میگاواٹ ہو گیا ہے ۔ یہ اسٹریٹجک قدم پاکستان کیبلز کے قابلِ تجدید توانائی خصوصاً سولر پاور کے پختہ عزم کو مزید مضبوط کرتا ہے ، جو قومی سطح پر توانائی کی قلت کو کم کرنے اور فوسل فیول پر انحصار گھٹانے کی کوششوں کے عین مطابق ہے ۔توسیع شدہ سولر کیپیسٹی سے اندازاً ہر سال 1,956 ٹن کاربن کے اخراج میں کمی واقع ہوگی، جو تقریباً ایک لاکھ درخت لگانے کے مساوی ہے ۔پاکستان کیبلز صنعت میں پائیدار کاروباری طریقوں کو متعارف کرانے میں رہنما ادارہ ہے ۔ یہ پاکستان کی پہلی اور واحد وائرز اور کیبلز بنانے والی کمپنی ہے جس کے سائنسی کاربن ایمیشن ٹارگٹس کو SBTi سے باضابطہ توثیق حاصل ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹرانس جینڈرز کی حب الوطنی کا نامناسب انداز بے ہودگی:زرنش خان

ڈراموں میں غیر حقیقی خواب دکھائے جارہے :فضیلہ

ٹیلر سوئفٹ کی نئی البم صرف ایک گھنٹے میں فروخت

تعلیم پر توجہ،مکمل طور پر اداکاری چھوڑ چکی:مشعل خان

کراچی میں سیلاب، شوبز شخصیات کا حکومتی غفلت پر سخت ردعمل

خواتین میں حسد سے بھی طلاقیں ہو رہیں:حبا علی

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak