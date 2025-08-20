اسٹیٹ بینک کا بڑا قدم، ‘‘پرزم پلس ’’نظام کا افتتاح کردیا
کراچی (بزنس رپورٹر) اسٹیٹ بینک نے رئیل ٹائم انٹربینک سیٹلمنٹ مکینزم پلس (پرزم پلس) کا باضابطہ افتتاح کردیا۔
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فنانس میں منعقدہ تقریب کے مہمانِ خصوصی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد تھے، جنہوں نے نظام کا آغاز کیا۔تقریب میں کمرشل بینکوں کے سی ای اوز، مائیکرو فنانس اداروں، پیمنٹ سسٹم آپریٹرز، پرووائیڈرز اور دیگر مالیاتی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اپنے خطاب میں کہا کہ پرزم پلس ملک کے مالیاتی ڈھانچے کے لیے سنگِ میل ہے ، جو وژن 2028 کے تحت ڈجیٹل فنانشل انفراسٹرکچر کو مستحکم بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے ۔ ان کے مطابق پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہوگیا ہے جہاں بڑی اور ریٹیل ادائیگیوں کے لیے عالمی میسجنگ اسٹینڈرڈ ISO 20022 اپنایا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ پرزم پلس میں جدید سہولیات شامل ہیں جن میں اسٹرکچرڈ فنانشل میسجنگ، بہتر انٹرآپریبلٹی، شفافیت، رئیل ٹائم لیکویڈٹی مینجمنٹ ٹولز، ٹرانزیکشنز کی ترجیحات، مستقبل کی تاریخ پر ادائیگی کی سہولت اور سینٹرل سکیورٹیز ڈپازیٹری کے ساتھ انضمام شامل ہیں۔اعدادوشمار کے مطابق پرزم سسٹم نے مالی سال 2024ء میں 1,043 ٹریلین روپے سے زائد ٹرانزیکشنز پروسیس کیں، جو پاکستان کے جی ڈی پی کے تقریباً دس گنا کے برابر ہے ۔ گورنر کے مطابق پرزم پلس کے آغاز سے نظام کی استعداد اور کارکردگی مزید بہتر بنائی گئی ہے ، تاکہ مالیاتی مارکیٹ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کی جا سکیں۔جمیل احمد نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں ڈجیٹل ذرائع کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔