ریکوڈک منصوبہ:پی پی ایل کا فنڈنگ کمٹمنٹ میں اضافہ
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ (پی پی ایل) نے بلوچستان کے ریکوڈک منصوبے کے پہلے مرحلے کے لیے اپنی فنڈنگ کمٹمنٹ میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے 71 کروڑ 50 لاکھ ڈالر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس حوالے سے کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو باضابطہ خط ارسال کیا ہے ۔کمپنی کے خط کے مطابق، پی پی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مارچ 2025ء میں منصوبے کی فنانسنگ کے لیے 62 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی منظوری دی تھی، جس میں شیئر ہولڈرز کا حصہ 34 کروڑ 90 لاکھ ڈالر مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم منصوبے کی لاگت بڑھنے کے بعد مجموعی پراجیکٹ فنانسنگ 3 ارب 50 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی ہے ۔کمپنی نے مزید بتایا کہ 18 اگست 2025ء کو بورڈ اجلاس میں فنڈنگ کمٹمنٹ میں اضافے کی منظوری دی گئی، جس کے نتیجے میں شیئر ہولڈرز کا حصہ بڑھ کر 39 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ہوگیا ہے ۔پی پی ایل کے مطابق، ریکوڈک منصوبے کی تکمیل چھ ماہ تاخیر کا شکار ہوگئی ہے۔