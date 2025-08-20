صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمپی ٹیشن کمیشن کو ایل ڈی آئی کارٹل کیس میں بڑی کامیابی

  • کاروبار کی دنیا
کمپی ٹیشن کمیشن کو ایل ڈی آئی کارٹل کیس میں بڑی کامیابی

کراچی (بزنس رپورٹر) کمپی ٹیشن کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) کو ایل ڈی آئی آپریٹرز کے کارٹل کے خلاف بڑی کامیابی حاصل ہوگئی۔

اپیلیٹ ٹربیونل نے کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ (پی ٹی سی ایل)سمیت تمام ایل ڈی آئی آپریٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ 30 دن کے اندر عائد کردہ جرمانہ ادا کریں۔کمیشن کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ایل ڈی آئی آپریٹرز نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت انٹرنیشنل کالز صرف پی ٹی سی ایل کے گیٹ وے سے کرائی جاتی تھیں جبکہ دیگر آپریٹرز نے اپنے گیٹ وے بند کر دیے تھے ۔ اس غیر قانونی اقدام کے نتیجے میں مارکیٹ میں مقابلہ ختم ہو گیا اور صارفین کو مہنگے نرخوں پر کالز کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔تحقیقات کے مطابق معاہدے کے بعد انٹرنیشنل کالز کے نرخ فی منٹ 2 سینٹ سے بڑھا کر 8.8 سینٹ مقرر کیے گئے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کمپنیوں نے آپس میں تقسیم کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹرانس جینڈرز کی حب الوطنی کا نامناسب انداز بے ہودگی:زرنش خان

ڈراموں میں غیر حقیقی خواب دکھائے جارہے :فضیلہ

ٹیلر سوئفٹ کی نئی البم صرف ایک گھنٹے میں فروخت

تعلیم پر توجہ،مکمل طور پر اداکاری چھوڑ چکی:مشعل خان

کراچی میں سیلاب، شوبز شخصیات کا حکومتی غفلت پر سخت ردعمل

خواتین میں حسد سے بھی طلاقیں ہو رہیں:حبا علی

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak