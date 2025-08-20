کمپی ٹیشن کمیشن کو ایل ڈی آئی کارٹل کیس میں بڑی کامیابی
کراچی (بزنس رپورٹر) کمپی ٹیشن کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) کو ایل ڈی آئی آپریٹرز کے کارٹل کے خلاف بڑی کامیابی حاصل ہوگئی۔
اپیلیٹ ٹربیونل نے کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ (پی ٹی سی ایل)سمیت تمام ایل ڈی آئی آپریٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ 30 دن کے اندر عائد کردہ جرمانہ ادا کریں۔کمیشن کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ایل ڈی آئی آپریٹرز نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت انٹرنیشنل کالز صرف پی ٹی سی ایل کے گیٹ وے سے کرائی جاتی تھیں جبکہ دیگر آپریٹرز نے اپنے گیٹ وے بند کر دیے تھے ۔ اس غیر قانونی اقدام کے نتیجے میں مارکیٹ میں مقابلہ ختم ہو گیا اور صارفین کو مہنگے نرخوں پر کالز کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔تحقیقات کے مطابق معاہدے کے بعد انٹرنیشنل کالز کے نرخ فی منٹ 2 سینٹ سے بڑھا کر 8.8 سینٹ مقرر کیے گئے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کمپنیوں نے آپس میں تقسیم کی۔