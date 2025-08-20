ایف بی آر پنجاب ریو نیو اتھارٹی کی تقلید کرے، ٹیکس ایڈوائزرز
لاہور(این این آئی)پاکستان ٹیکس ایڈوائزر زایسوسی ایشن کے سینئر ممبر چودھری امانت بشیر نے کہا ہے کہ ایف بی آر مہم جوئی چھوڑ کر پنجاب ریو نیو اتھارٹی کی تقلید کرے۔۔۔
حکومت کو تجویز ہے کہ ٹیکس ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لائے تاکہ معاشی سر گرمیاں فروغ پا سکیں ، پالیسی ریٹ انتہائی زیادہ ہے جسے کم کرنے کی ضرورت ہے ۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بہت سے کاروباری افراد اپنا سرمایہ سمیٹ کر بیرون ممالک منتقل کر رہے ہیں جسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے ، پولیس، ایف بی آر سمیت دیگر محکمے خوف و ہراس کا باعث ہیں ، جو تاجر سالانہ لاکھو ں،کروڑوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں انہیں عزت و احترام ملنا چاہیے لیکن انہیں خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر اربوں روپے کا کاروبار کرنے والے بھی آنے والے حالات کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے دبئی ، پرتگال سمیت دیگر ممالک میں جائیدادیں خرید رہے ہیں۔