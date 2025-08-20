صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آر پنجاب ریو نیو اتھارٹی کی تقلید کرے، ٹیکس ایڈوائزرز

  • کاروبار کی دنیا
ایف بی آر پنجاب ریو نیو اتھارٹی کی تقلید کرے، ٹیکس ایڈوائزرز

لاہور(این این آئی)پاکستان ٹیکس ایڈوائزر زایسوسی ایشن کے سینئر ممبر چودھری امانت بشیر نے کہا ہے کہ ایف بی آر مہم جوئی چھوڑ کر پنجاب ریو نیو اتھارٹی کی تقلید کرے۔۔۔

حکومت کو تجویز ہے کہ ٹیکس ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لائے تاکہ معاشی سر گرمیاں فروغ پا سکیں ، پالیسی ریٹ انتہائی زیادہ ہے جسے کم کرنے کی ضرورت ہے ۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بہت سے کاروباری افراد اپنا سرمایہ سمیٹ کر بیرون ممالک منتقل کر رہے ہیں جسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے ، پولیس، ایف بی آر سمیت دیگر محکمے خوف و ہراس کا باعث ہیں ، جو تاجر سالانہ لاکھو ں،کروڑوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں انہیں عزت و احترام ملنا چاہیے لیکن انہیں خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر اربوں روپے کا کاروبار کرنے والے بھی آنے والے حالات کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے دبئی ، پرتگال سمیت دیگر ممالک میں جائیدادیں خرید رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak