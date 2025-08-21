اسٹاک ایکسچینج میں 1لاکھ 51 ہزار کی بلندسطح بھی عبور
کراچی (بزنس رپورٹر)اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان کا سلسلہ بدستور برقرار ، ہنڈرڈ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی کاروبار کے آغاز پر ہی اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی، دوران ٹریڈنگ 1200 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ انڈیکس ایک لاکھ 51 ہزار 49 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے ،تاہم کاروباری روز کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس 820 پوائنٹس کے اضافے کیساتھ ایک لاکھ 50 ہزار 591 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔اسی طرح کے ایس ای 30اورآل شیئرزانڈیکس میں بھی تیزی رہی۔ خریداری میں نمایاں دلچسپی آٹوموبائل اسمبلرز، کمرشل بینکوں، پاور جنریشن اور ریفائنری سمیت اہم شعبوں میں دیکھی گئی جبکہ این بی پی، ایم ای بی ایل، حبکو، اے آر ایل، پی آر ایل اور بی او پی کے شیئر مثبت زون میں ٹریڈ ہوئے ۔واضح رہے کہ گزشتہ ہنڈرڈ انڈیکس ایک لاکھ 49 ہزار 770 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔اسٹاک مارکیٹ میں 28 ارب 37 کروڑ 76 لاکھ 78 ہزار 246 روپے مالیت کے 27 کروڑ 52 لاکھ 22 ہزار 539 شیئرز کا لین دین ہوا۔ آل شیئر انڈیکس پر کاروباری حجم کم ہو کر 667.81 ملین شیئرز رہ گیا جو کہ گزشتہ سیشن میں 809.08 ملین تھا۔حصص کی مجموعی مالیت بھی کم ہو کر 40.73 ارب روپے رہی۔مجموعی طور پر 487 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 240کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 216 میں کمی اور31 میں استحکام رہا۔