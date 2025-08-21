ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1400روپے سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں بدھ کو بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 281.95روپے پر آگیا۔یاد رہے کہ منگل کو ڈالر 281.96 روپے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 14 ڈالر کی کمی سے 3325 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1400 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 55 ہزار 200 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 1201 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 4 ہزار 526 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ منگل کو سونے کی فی تولہ قیمت 1100 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 56 ہزار 600 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 96 روپے کی کمی سے 3935 روپے ہوگئی۔