مرکنٹائل ایکسچینج میں 32ارب کے 34602سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 32ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 34602 رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 14.575 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 6.403 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 3.455 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.064 ارب روپے، چاندی کے سودوں کی مالیت 2.061 ارب روپے، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.987 ارب روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 635.354 ملین روپے، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 374.689 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 310.773 ملین روپے، جاپان ایکیوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 135.355 ملین روپے اورکاپر کے سودوں کی مالیت 125.801 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔