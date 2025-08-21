شرح سود کو 6 فیصد سے کم کرنا وقت کا تقاضا ، گوہر اعجاز
حکومت مقامی قرضوں پر 15.82 فیصد سود ادا کر رہی ہے ، ٹیکس گزاروں کا 3 ہزار 500 ارب روپے بینکوں کے منافع پر خرچ کیا جا رہا ہے ، شرح سود کو 6 فیصد سے کم کرنا وقت کا تقاضا ہے ۔سابق نگران وفاقی وزیر تجارت و صنعت گوہر اعجاز نے کہا کہ وزارت خزانہ کی رپورٹ میں مقامی قرضوں پر بھاری شرح سود کی ادائیگیوں کو تسلیم کیا گیا، حکومت مقامی قرضوں پر 15.82 فیصد سود ادا کر رہی ہے ، حکومت مقامی بینکوں سے سب سے زیادہ قرضہ لے رہی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ مقامی بینک گورنمنٹ سیکیورٹیز میں 100 فیصد سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک شرح سود کو 5 فیصد مہنگائی کے برابر لائے ، شرح سود کم کرنے سے مقامی قرض پر سود کی ادائیگیاں آدھی رہ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس گزاروں کا 3 ہزار 500 ارب روپے بینکوں کے منافع پر خرچ کیا جا رہا ہے ۔