سوئس ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے شیخوپورہ میں نیسلے کی فیکٹری کا دورہ
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان میں سوئس سفارت خانے کے نو تعینات ڈپٹی ہیڈ آف مشن لارنٹ کوزینو نے شیخوپورہ میں نیسلے پاکستان کی فیکٹری کا دورہ کیا اور پاکستان کے معاشی ترقی، قابل تجدید توانائی اور پائیدار اقدامات کے وژن کیلئے کمپنی کے عزم کا اعتراف کیا۔
اس موقع پر لارنٹ کوزینو نے کہا کہ نیسلے پاکستان نے سوئس روایت کو برقراررکھتے ہوئے گزشتہ چند برسوں میں قابل قدر متعدد اقدامات اٹھائے ہیں، پاکستان میں 2030 تک 50ملین ڈالر کے برآمدی منصوبہ اور قابل تجدید توانائی اور پائیدار اقدامات میں 2بلین روپے کی سرمایہ کاری نیسلے پاکستان کی پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کیلئے عزم کا عکاس ہے ۔ سوئس سفارت خانے کے نئے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کا خیر مقدم کرتے ہوئے نیسلے پاکستان کے ہیڈ آف ٹیکنیکل فیصل ندیم نے کہا کہ ہمیں لارنٹ کوزینو کے دورہ اور ہماری کارروباری سرگرمیوں میں گہری دلچسپی پر انتہائی خوشی ہے ۔گزشتہ 35 برسوں میں نیسلے پاکستان درآمدات کے فروغ، قابل تجدید توانائی اور پائیدار اقدامات کے ذریعے مستقبل کیلئے اپنی ویلیو چین میں مثبت اثرات مرتب کرنے کیلئے کوشاں ہے ۔کمپنی نے مقامی صنعتوں کو مزید مضبو ط بنایا اور خام مال اور پیکیجنگ کی اپنی ضروریات کا 90فیصد مقامی سطح سے حاصل کرکے مقامی صنعت کو مزید فروغ دیا۔