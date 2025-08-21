صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو فعال کر دیا

  • کاروبار کی دنیا
ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو فعال کر دیا

کراچی(بزنس رپورٹر) ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ (سی ایم ڈی ایف)کو فعال کرنے کی منظوری دے دی اور اس کے ضوابط کار (ٹی او آرز) بھی منظور کر لیے۔۔۔

 تاکہ کیپٹل مارکیٹ کی فوری ترقیاتی ضروریات کو بین الاقوامی بہترین طریقہ کار کے مطابق پورا کیا جا سکے ۔کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ (سی ایم ڈی ایف) کا قیام مالیاتی شعور اور عوامی آگاہی میں اضافے کے بنیادی مقصد کے ساتھ کیا گیا ہے ، اس کے تحت چھوٹے سرمایہ کاروں کو کیپٹل مارکیٹ کے مواقع کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے گی جس سے مالی شمولیت کو فروغ ملے گا اور معیشت کی قرض کی ضروریات پوری کرنے کیلئے متبادل فنڈنگ کا ذریعہ میسر آئے گا۔مزید برآں، سی ایم ڈی ایف کے ثانوی مقاصد میں مارکیٹ کے شرکاء کی صلاحیتوں میں اضافہ اور ایسے نئے طبقات و علاقوں تک رسائی شامل ہے جو اب تک نظر انداز رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak