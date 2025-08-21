ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو فعال کر دیا
کراچی(بزنس رپورٹر) ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ (سی ایم ڈی ایف)کو فعال کرنے کی منظوری دے دی اور اس کے ضوابط کار (ٹی او آرز) بھی منظور کر لیے۔۔۔
تاکہ کیپٹل مارکیٹ کی فوری ترقیاتی ضروریات کو بین الاقوامی بہترین طریقہ کار کے مطابق پورا کیا جا سکے ۔کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ (سی ایم ڈی ایف) کا قیام مالیاتی شعور اور عوامی آگاہی میں اضافے کے بنیادی مقصد کے ساتھ کیا گیا ہے ، اس کے تحت چھوٹے سرمایہ کاروں کو کیپٹل مارکیٹ کے مواقع کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے گی جس سے مالی شمولیت کو فروغ ملے گا اور معیشت کی قرض کی ضروریات پوری کرنے کیلئے متبادل فنڈنگ کا ذریعہ میسر آئے گا۔مزید برآں، سی ایم ڈی ایف کے ثانوی مقاصد میں مارکیٹ کے شرکاء کی صلاحیتوں میں اضافہ اور ایسے نئے طبقات و علاقوں تک رسائی شامل ہے جو اب تک نظر انداز رہے ہیں۔