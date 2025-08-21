صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7 روز میں 15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ضائع، یوبی جی کا اظہارتشویش

کراچی(بزنس رپورٹر)یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر نے قیمتی آبی وسائل کے بڑے پیمانے پر ضیاع پر شدیدتشویش کااظہار کیا ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ صرف 7 روز میں کوٹری بیراج سے تقریباً15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ضائع ہوا جو سال بھر کیلئے 1کروڑ64 لاکھ ایکڑ زرعی زمین کی ضرورت پوری کرنے کیلئے کافی تھا۔ایس ایم تنویر کے مطابق، یہ صورتحال پانی کے ناقص انتظامی نظام کی عکاس ہے۔ ایس ایم تنویر نے زور دیا کہ اگرہم پانی کے استعمال کو یقینی بنالیں تو یہ ہمارے لیے زرعی پیداوار میں اضافہ کرسکتا ہے۔

 

