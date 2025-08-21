باغبانی کی برآمدات کو 2 ارب ڈالر تک لے جانیکا ہدف مقرر
اسلام آباد(بزنس ڈیسک)پاکستان ہارٹی کلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی (پی ایچ ڈی ای سی )کے نئے تشکیل شدہ بورڈ کا پہلا تاریخی منعقد ہوا، جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی کو شامل کیا گیا۔
اجلاس میں متفقہ طور پر ایک پرعزم 3 سالہ منصوبے کی منظوری دی گئی جس کے تحت 2028ء تک باغبانی کی برآمدات کو 2 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ اس منصوبے میں کینو، آم، کھجور اور ویلیو ایڈیڈ مصنوعات جیسے اہم اجناس کو ترجیح دی گئی ہے جبکہ جدید انفرااسٹرکچر اور ہائی ویلیو مارکیٹس تک رسائی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ یہ منصوبہ صوبائی اسٹیک ہولڈرز سے جامع مشاورت کے بعد تیار کیا گیا ہے جس میں کم پیداوار، بعد از برداشت بھاری نقصانات اور محدود ویلیو ایڈیشن جیسے اہم مسائل کا حل تجویز کیا گیا ہے ، ساتھ ہی ساتھ جی سی سی، آسیان، افریقہ، چین، وسطی ایشیا اور یورپی یونین کی منڈیوں میں مواقع سے استفادہ کرنے کی حکمت عملی بھی شامل ہے ۔