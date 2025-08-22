اسٹاک ایکسچینج:تیزی کا زورٹوٹ گیا،151ارب خسارہ
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج میں جاری ریکارڈ تیزی کا تسلسل بالآخر ٹوٹ گیا۔کاروباری ہفتے کے چوتھے روز اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز 1 لاکھ 50 ہزار سے مثبت سطح سے ہوا۔
دوران ٹریڈنگ ایک موقع پر 100 انڈیکس 600 سے زائد پوائنٹس بڑھ کر 1 لاکھ 51 ہزار 249 پوائنٹس کی یومیہ بلند سطح پر ٹریڈ ہوا ۔بعدازاں سرمایہ کاروں نے حصص فروخت کرنے کو ترجیح دی اور بینچ مارک100 انڈیکس یکے بعد دیگرے شدید مندی سے 3نفسیاتی حدیں 1لاکھ 51 ہزار ، 1لاکھ 50ہزار اور 1لاکھ 49ہزار کی سطحوں سے گر کر 1لاکھ 48ہزار 272 پوائنٹس کی یومیہ کم ترین سطح تک ٹریڈ ہوا ۔تاہم اختتامی لمحات میں مذکورہ مندی کی شرح میں قدرے کمی واقع ہوئی جسکی بنیادی وجہ چین کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان تھا۔ کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 1355 پوائنٹس کی کمی سے 1 لاکھ 49 ہزار 235 پوائنٹس پر بند ہوا۔اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 362 پوائنٹس کی کمی سے 45506.80 پوائنٹس اور آل شیئرز انڈیکس 768پوائنٹس کی کمی سے 91914.06 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اس دوران سرمایہ کاروں کو 151ارب روپے کا خسارہ ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم گھٹ کر 17 ہزار 721 ارب روپے رہ گیا۔مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 129 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ، 323 میں کمی اور 27 میں استحکام رہا۔