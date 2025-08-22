ڈالر کی قدر میں کمی جاری،تولہ سونا 2ہزار روپے مہنگا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر3پیسے کی کمی سے 281.92کاہوگیا۔یاد رہے کہ بدھ کو ڈالر 281.95 روپے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں سونا 20 ڈالر کے اضافے سے 3345 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 2 ہزار روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 57 ہزار 200 روپے پر جاپہنچا ۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 1715 روپے بڑھ کر 3لاکھ 6ہزار 241روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 1400 روپے کی کمی سے 355200 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 78 روپے کے اضافے سے 4013 روپے پر مستحکم رہی۔