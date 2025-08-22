این بی پی نے پہلا پے پاک پنک ڈیبٹ کارڈ متعارف کرادیا
کراچی (بزنس ڈیسک) نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی) نے پاکستان کے 78 ویں یومِ آزادی اور این بی پی کی 75 ویں سالگرہ کے موقع پر این بی پی امیرہ پے پاک پنک ڈیبٹ کارڈ متعارف کرادیا ہے۔
یہ ملک کا پہلا پے پاک ڈیبٹ کارڈ ہے جو خاص طور پر اعتماد اسلامک امیرہ اکاؤنٹ کی حامل خواتین کے لیے بنایا گیا ہے ۔ یہ منفرد کارڈ خواتین کو سہولت، تحفظ اور مالی خودمختاری فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ رعایت اور خصوصی تکافل پروٹیکشن بھی فراہم کرے گا۔این بی پی کے صدر اور سی ای او رحمت علی حسنی نے کہاکہ پے پاک پنک ڈیبٹ کارڈ کا اجرا این بی پی کے خواتین پر مبنی مالیاتی مصنوعات کے فروغ اور اُن کے بااختیار بنانے کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے ۔ امیرہ صارفین کے لیے پے پاک پنک کارڈ متعارف کرانے والے پہلے بینک کی حیثیت سے ہم خواتین کو پاکستان کے مالیاتی نظام میں مزید اعتماد اور تحفظ کے ساتھ فعال کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کررہے ہیں۔این بی پی کے ایس ای وی پی اور گروپ چیف اسلامی بینکاری فواد فرخ نے کہا کہ این بی پی امیرہ پے پاک پنک ڈیبٹ کارڈ، امیرہ بنڈل پروڈکٹ آفرنگ کے تحت خواتین صارفین کو بہترین سہولتیں فراہم کرتا ہے ۔ ان سہولتوں میں ڈپازٹس پر خصوصی منافع کی شرح اور فنانسنگ مصنوعات پر رعایتی منافع شامل ہیں، جو مکمل طور پر شرعی اصولوں کے مطابق ہیں۔ یہ کارڈ خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں بہتر مالی مواقع فراہم کرے گا جو ہماری مذہبی تعلیمات کے عین مطابق ہے ۔ ایس ای وی پی اور چیف ڈیجیٹل آفیسر عدنان ناصر نے کہا کہ اس نئے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے این بی پی خواتین کو آسان اور محفوظ بینکاری خدمات فراہم کرے گا۔ ون لنک پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی سی او بشیر خان نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ این بی پی پے پاک پنک ڈیبٹ کارڈ متعارف کرانے والا پہلا بینک بن گیا ہے ۔