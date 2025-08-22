صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرانسپورٹ خدما ت کی برآمدات میں 26فیصد کا نمایاں اضافہ

اسلام آباد (اے پی پی)ٹرانسپورٹ خدما ت کی برآمدات میں گزشتہ مالی سال کے دوران سالانہ بنیادوں پر26فیصد اضافہ ریکارڈکیا گیا۔

اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعدادوشمارکے مطابق مالی سال 2025میں ٹرانسپورٹ خدمات کی برآمدات سے ملک کو969ملین ڈالر زرمبادلہ حاصل ہوا جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 26فیصد زیادہ ہے ۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ٹرانسپورٹ خدمات کی برآمدات سے ملک کو768ملین ڈالر زرمبادلہ حاصل ہوا تھا۔جولائی میں ٹرانسپورٹ خدمات کی برآمدات کا حجم 79ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا جوگزشتہ سال جولائی کے مقابلے میں 22فیصد زیادہ ہے ۔ گزشتہ سال جولائی میں ٹرانسپورٹ خدمات کا حجم 65ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ جون کے مقابلے میں جولائی میں ٹرانسپورٹ خدمات کی برآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر5فیصد کا اضافہ ہوا۔ جون میں ٹرانسپورٹ خدمات سے ملک کو75ملین ڈالر کا زرمبادلہ حاصل ہواتھا۔

 

