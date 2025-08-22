مرکنٹائل ایکسچینج میں 36ارب روپے کے سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 36ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روزپی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد35004رہی۔
زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 15.725 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 7.623 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 5.070 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 2.186 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.583 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.476 ارب روپے ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 714.791 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 517.795 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 465.793 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 199.393 ملین روپے اور کاپر کے سودوں کی مالیت 122.440 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔