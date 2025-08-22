صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 36ارب روپے کے سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 36ارب روپے کے سودے

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 36ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روزپی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد35004رہی۔

زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 15.725 ارب روپے رہی جبکہ کرنسیز بذریعہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 7.623 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 5.070 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 2.186 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.583 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.476 ارب روپے ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 714.791 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 517.795 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 465.793 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 199.393 ملین روپے اور کاپر کے سودوں کی مالیت 122.440 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ : پاکستان کیخلاف کھیلنے کیلئے بھارتی ٹیم کو گرین سگنل

محمد عامر ٹی ٹونٹی میں 400وکٹیں حاصل کرنیوالے دوسرے پاکستانی

بھارتی پلیئرز کیلئے برونکو ٹیسٹ متعارف کرانے کا فیصلہ

ہنڈرڈ کرکٹ ، ٹرینٹ راکٹس کی چوتھی فتح

بگ بیش،پاکستانی کرکٹ فینز کیلئے سٹینڈ بنانے کا فیصلہ

آسٹریلیا اور جنوبی افریقا آج مد مقابل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak