صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انشورنس انڈسٹری کے کل اثاثے 3,554ارب ہوگئے

  • کاروبار کی دنیا
انشورنس انڈسٹری کے کل اثاثے 3,554ارب ہوگئے

کراچی(بزنس رپورٹر) ایس ای سی پی نے 2024 کی انشورنس انڈسٹری کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ یہ رپورٹ کی چوتھی جلد ہے جس میں 31دسمبر 2024 تک کی معلومات شامل ہیں۔

اس رپورٹ میں انشورنس سیکٹر کی کارکردگی دکھائی گئی ہے اور یہ پالیسی بنانے والوں، اداروں اور انڈسٹری کے لوگوں کے لیے اہم ہے ۔2024 میں انشورنس انڈسٹری کے کل اثاثے 2,900ارب روپے سے بڑھ کر 3,554 ارب روپے ہو گئے ۔پریمیم میں بھی 7 فیصد اضافہ ہوا جو 631 ارب روپے سے بڑھ کر677 ارب روپے تک پہنچ گیا۔تکافل سیکٹر میں تیزی سے ترقی ہوئی، فیملی تکافل 37 فیصد اور جنرل تکافل 24 فیصد بڑھا، اور دونوں کا کل پریمیم تقریباً 100 ارب روپے تک پہنچ گیا۔رپورٹ کی لانچنگ کے موقع پر انشورنس کمشنرمجتبیٰ احمد لودھی نے پاکستان کی معاشی ترقی اور مالی استحکام میں انشورنس کے بڑھتے ہوئے کردار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ انشورنس مالیاتی نظام کا ایک اہم ستون ہے جو خطرات سے تحفظ فراہم کرتا ہے ،طویل مدتی فنڈز اکٹھے کرتا ہے اور کیپٹل مارکیٹس کو مضبوط بناتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سورج کی سرگرمیاں جانچنے کیلئے اے آئی سے مدد حاصل

ایک ہفتے میں 55رولر کوسٹرز کی سواری کا ورلڈ ریکارڈ

ایک بار پیٹرول بھروا کر کراچی تا اسلام آباد جانیوالی گاڑی

کوسٹاریکا میں نایاب نارنجی رنگ کی شارک دریافت

انڈونیشیا،معمر جوڑے کی محبت گوگل میپس تصاویر میں عکسبند

کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثر کے خاتمے کیلئے مالیکیول تیار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak