انشورنس انڈسٹری کے کل اثاثے 3,554ارب ہوگئے
کراچی(بزنس رپورٹر) ایس ای سی پی نے 2024 کی انشورنس انڈسٹری کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ یہ رپورٹ کی چوتھی جلد ہے جس میں 31دسمبر 2024 تک کی معلومات شامل ہیں۔
اس رپورٹ میں انشورنس سیکٹر کی کارکردگی دکھائی گئی ہے اور یہ پالیسی بنانے والوں، اداروں اور انڈسٹری کے لوگوں کے لیے اہم ہے ۔2024 میں انشورنس انڈسٹری کے کل اثاثے 2,900ارب روپے سے بڑھ کر 3,554 ارب روپے ہو گئے ۔پریمیم میں بھی 7 فیصد اضافہ ہوا جو 631 ارب روپے سے بڑھ کر677 ارب روپے تک پہنچ گیا۔تکافل سیکٹر میں تیزی سے ترقی ہوئی، فیملی تکافل 37 فیصد اور جنرل تکافل 24 فیصد بڑھا، اور دونوں کا کل پریمیم تقریباً 100 ارب روپے تک پہنچ گیا۔رپورٹ کی لانچنگ کے موقع پر انشورنس کمشنرمجتبیٰ احمد لودھی نے پاکستان کی معاشی ترقی اور مالی استحکام میں انشورنس کے بڑھتے ہوئے کردار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ انشورنس مالیاتی نظام کا ایک اہم ستون ہے جو خطرات سے تحفظ فراہم کرتا ہے ،طویل مدتی فنڈز اکٹھے کرتا ہے اور کیپٹل مارکیٹس کو مضبوط بناتا ہے ۔