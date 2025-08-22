براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری کا حجم 208ملین ڈالر ریکارڈ
لاہور( این این آئی)ملک میں براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری میں مالی سال کے پہلے مہینے میں سالانہ بنیادوں پر7فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اعدادوشمارکے مطابق جولائی میں براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری کا حجم 208ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ سال جولائی کے 195ملین ڈالر کے مقابلے میں 7فیصد زیادہ ہے ۔ جون کے مقابلے میں جولائی میں براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری میں ماہانہ بنیادوں پر ایک فیصد کی نمو ہوئی۔ جون میں براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری کا حجم 207ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔اعدادوشمارکے مطابق مالی سال کے پہلے مہینے میں چین نے پاکستان میں 51ملین ڈالر، سوئٹزرلینڈ 21ملین ڈالر، یو اے ای 20ملین ڈالر، برطانیہ 17ملین ڈالر، ناروے 5ملین ڈالر، جنوبی کوریا 8ملین ڈالر، امریکہ 4ملین ڈالر اوردیگر ممالک نے 44ملین ڈالرکی غیرملکی سرمایہ کاری کی۔