صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری کا حجم 208ملین ڈالر ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری کا حجم 208ملین ڈالر ریکارڈ

لاہور( این این آئی)ملک میں براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری میں مالی سال کے پہلے مہینے میں سالانہ بنیادوں پر7فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

اعدادوشمارکے مطابق جولائی میں براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری کا حجم 208ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ سال جولائی کے 195ملین ڈالر کے مقابلے میں 7فیصد زیادہ ہے ۔ جون کے مقابلے میں جولائی میں براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری میں ماہانہ بنیادوں پر ایک فیصد کی نمو ہوئی۔ جون میں براہ راست غیرملکی سرمایہ کاری کا حجم 207ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔اعدادوشمارکے مطابق مالی سال کے پہلے مہینے میں چین نے پاکستان میں 51ملین ڈالر، سوئٹزرلینڈ 21ملین ڈالر، یو اے ای 20ملین ڈالر، برطانیہ 17ملین ڈالر، ناروے 5ملین ڈالر، جنوبی کوریا 8ملین ڈالر، امریکہ 4ملین ڈالر اوردیگر ممالک نے 44ملین ڈالرکی غیرملکی سرمایہ کاری کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ : پاکستان کیخلاف کھیلنے کیلئے بھارتی ٹیم کو گرین سگنل

محمد عامر ٹی ٹونٹی میں 400وکٹیں حاصل کرنیوالے دوسرے پاکستانی

بھارتی پلیئرز کیلئے برونکو ٹیسٹ متعارف کرانے کا فیصلہ

ہنڈرڈ کرکٹ ، ٹرینٹ راکٹس کی چوتھی فتح

بگ بیش،پاکستانی کرکٹ فینز کیلئے سٹینڈ بنانے کا فیصلہ

آسٹریلیا اور جنوبی افریقا آج مد مقابل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ
Dunya Bethak