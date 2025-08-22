زونگ فورجی اور انرجی اینڈ آٹومیشن پرائیویٹ لمیٹڈکے مابین شراکت داری
اسلام آباد(بزنس ڈیسک)پاکستان کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی زونگ فورجی نے انرجی اینڈ آٹومیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک اہم شراکت داری قائم کی ہے جس کے تحت جدید اسمارٹ انرجی مینجمنٹ سلوشنز متعارف کرائے جا رہے ہیں۔
یہ سلوشنز جدید انٹرنیٹ آف تھنگز ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے ۔ اس اقدام کا مقصد زونگ فورجی کو روایتی ٹیلی کام سروسز سے آگے بڑھ کر ایک جدید ٹیکنالوجی سروس فراہم کرنے والی کمپنی بنانا ہے ۔یہ قدم پاکستان کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں بھی مددگار ہوگا اور زونگ فورجی کے ‘‘گرین اور کم کاربن آپریشنز’’ کے وژن کو بھی آگے بڑھائے گا۔زونگ فورجی کے ہیڈ آف بزنس سالوشنز فاروق رضا نے کہاکہ اس شراکت داری کے ذریعے ہم جدید اسمارٹ انرجی سلوشنز فراہم کر رہے ہیں جو زونگ فورجی کی IoT مہارت اور خودکار سسٹم کو ملا کر کمپنیوں کو توانائی کا استعمال بہتر بنانے میں مدد دیں گے ۔ یہ حل پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں؛ جو اداروں کو حقیقی وقت میں عملی ذہانت فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ کارکردگی میں بہتری لا سکیں، لاگت میں کمی اور ایک پائیدار انفراسٹرکچر تعمیر کرسکیں جو قومی ماحولیاتی اہداف اور عالمی ESG معیارات سے ہم آہنگ ہو۔