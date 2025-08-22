صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زونگ فورجی اور انرجی اینڈ آٹومیشن پرائیویٹ لمیٹڈکے مابین شراکت داری

اسلام آباد(بزنس ڈیسک)پاکستان کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی زونگ فورجی نے انرجی اینڈ آٹومیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک اہم شراکت داری قائم کی ہے جس کے تحت جدید اسمارٹ انرجی مینجمنٹ سلوشنز متعارف کرائے جا رہے ہیں۔

 یہ سلوشنز جدید انٹرنیٹ آف تھنگز ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے ۔ اس اقدام کا مقصد زونگ فورجی کو روایتی ٹیلی کام سروسز سے آگے بڑھ کر ایک جدید ٹیکنالوجی سروس فراہم کرنے والی کمپنی بنانا ہے ۔یہ قدم پاکستان کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں بھی مددگار ہوگا اور زونگ فورجی کے ‘‘گرین اور کم کاربن آپریشنز’’ کے وژن کو بھی آگے بڑھائے گا۔زونگ فورجی کے ہیڈ آف بزنس سالوشنز فاروق رضا نے کہاکہ اس شراکت داری کے ذریعے ہم جدید اسمارٹ انرجی سلوشنز فراہم کر رہے ہیں جو زونگ فورجی کی IoT مہارت اور خودکار سسٹم کو ملا کر کمپنیوں کو توانائی کا استعمال بہتر بنانے میں مدد دیں گے ۔ یہ حل پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں؛ جو اداروں کو حقیقی وقت میں عملی ذہانت فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ کارکردگی میں بہتری لا سکیں، لاگت میں کمی اور ایک پائیدار انفراسٹرکچر تعمیر کرسکیں جو قومی ماحولیاتی اہداف اور عالمی ESG معیارات سے ہم آہنگ ہو۔

 

 

