اسٹاک ایکسچینج :تیزی، 52فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج :تیزی، 52فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

کراچی(بزنس رپورٹر) اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ایک روزہ مندی کے بعد کاروباری ہفتے کا آخری روز تیزی کی جانب گامزن رہا تیزی کے سبب 52.40 فیصد حصص کی قیمتیں بڑھی جبکہ حصص کی مالیت میں 13ارب 79کروڑ کا اضافہ ہوگیا ۔کاروبار کا آغاز تیزی سے ہوا ۔دوسری جانب آئل اینڈ گیس، کمرشل بینکوں فرٹیلائزر اور سیمنٹ سیکٹر میں خریداری سرگرمیوں سے ایک موقع پر 1230پوائنٹس کی بڑی تیزی سے انڈیکس کی 1لاکھ 50ہزار پوائنٹس کی سطح بھی بحال ہوگئی۔

  لیکن حکومت کی جانب سے ادویات کی قیمتوں سے متعلق سمری واپس کیے جانے کی خبر سے فارما سیکٹر میں فروخت بڑھنے اور دیگر شعبوں میں پرافٹ ٹیکنگ سے تیزی کی مذکورہ شرح میں کمی واقع ہوئی۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 257 پوائنٹس کے اضافے سے 149493پوائنٹس پر بند ہوا ۔کاروباری حجم  24.55فیصد کم رہا۔ 80کروڑ 20لاکھ 06ہزار 843 حصص کے سودے ہوئے ۔مجموعی طو رپر 479 کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہواجس میں سے 251 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤمیں اضافہ ہوا۔

 

