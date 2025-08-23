ڈالر کی قدرمیں کمی برقرار،تولہ سونا1500روپے سستا
کراچی(بزنس رپورٹر)زرمبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں 11ویں دن بھی ڈالرکے مقابلے روپے کی قدربڑھ گئی۔۔۔
ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈکی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر2پیسے کی کی سے 281.90روپے کاہوگیا۔اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 11پیسے کی کمی سے 284روپے 10پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 15ڈالر کی کمی سے 3ہزار 330ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 1500روپے کی کی سے 3لاکھ55ہزار700روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت 1286روپے کی کمی سے 3لاکھ 04ہزار 955روپے ہوگئی۔دریں اثناچاندی کی فی تولہ قیمت 4013روپے پر مستحکم رہی۔