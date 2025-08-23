رسک کوریج اسکیم متعارف،30 جون2028تک موثر
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی حکومت نے ملک بھر کے کسانوں کی سہولت اور زرعی ترقی کیلئے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے رسک کوریج اسکیم متعارف کرادی ہے۔۔۔
جسکا نفاذ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے توسط سے ہوگیا ہے ۔ اسکیم کی مدت یکم جولائی2025ئسے شروع ہو کر30 جون 2028ء تک مؤثر رہے گی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کمرشل بینکوں، اسلامی بینکوں اور مائیکرو فنانس بینکوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس اسکیم کے تحت کسانوں کو قرضے فراہم کریں۔ اس سہولت کے ذریعے کاشتکار اپنی فصلوں، لائیو اسٹاک، ڈیری اور ماہی گیری کے شعبوں کے لیے باآسانی مالی معاونت حاصل کر سکیں گے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق رسک کوریج اسکیم کے تحت قرضوں کی زیادہ سے زیادہ حد 30 لاکھ روپے ہوگی۔ عام قرضوں کی مدت 12 ماہ رکھی گئی ہے جبکہ گنے کی فصل کے لیے یہ مدت 18 ماہ ہوگی تاکہ کسان اپنی فصلوں کی مکمل پیداوار اور فروخت کے بعد ادائیگی کرسکیں۔ اسٹیٹ بینک نے وضاحت کی ہے کہ اگر کسان مسلسل 12 ماہ تک قرض کی قسط یا مکمل رقم ادا نہ کرے تو اسے ڈیفالٹر تصور کیا جائے گا جبکہ اس ضمن میں قرضوں کے تحفظ کے لیے حکومت نے بھی اہم کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیاہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق قرض واپس نہ ملنے کی صورت میں حکومت بینکوں کو ہونے والے نقصان کا 10 فیصد برداشت کرے گی۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہر نئے کسان کو قرض دینے پر بینک کو 10 ہزار روپے انعام دیا جائے گا۔