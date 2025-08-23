سونیر ی بینک اور ایم جی موٹر زکے درمیان کار فنانسنگ کامعاہدہ
کراچی(بزنس ڈیسک)سونیری بینک نے ایم جی موٹر ز پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔۔۔
اس معاہدے کے تحت صارفین کو روایتی اور اسلامک فنانس سہولت کے تحت انڈسٹری میں سب سے زیادہ مسابقتی آٹو فنانسنگ پیکیج فراہم کیا جائے گا۔ اس آفر کے تحت سونیری بینک صارفین کو ایک سالہ شرح کائبورپلس 2فیصد کے نرخ پر آٹو فنانسنگ کی سہولت فراہم کرے گا۔ اس آفرمیں ٹریکر کے ساتھ 1.5فیصد انشورنس ریٹ، پراسیسنگ فیس میں 100فیصد چھوٹ اور سالانہ سیٹلمنٹ اوریکمشت ادائیگی پر بھی 100فیصد چھوٹ فراہم کی جارہی ہے ۔ یہ آفر ایم جی ایچ ایس اور ایم جی ایچ ایس پلگ ان ہائبرڈ الیکٹریکل وہیکل (PHEV)سمیت منتخب ایم جی ماڈلز پر دستیاب ہے ۔ ایم جی موٹرز پاکستان کے جنرل منیجر مارکیٹنگ ڈویژن سید آصف احمد نے کہاکہ سونیری بینک کے ساتھ یہ شراکت داری پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کیلئے پریمیم موبیلٹی کو قابلِ رسائی بنانے کے ہمارے وژن کو مزید تقویت فراہم کرتی ہے ۔ صارفین اب ایم جی کی جدید ٹیکنالوجی اور ماحول دوست گاڑیوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ شریعہ کے مطابق انڈسٹری کی سب سے کم فنانسنگ شرح کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ آفر جدّت آسان سہولت اور صارفین دوستی کا بہترین امتزاج ہے۔