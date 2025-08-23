صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سونیر ی بینک اور ایم جی موٹر زکے درمیان کار فنانسنگ کامعاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
سونیر ی بینک اور ایم جی موٹر زکے درمیان کار فنانسنگ کامعاہدہ

کراچی(بزنس ڈیسک)سونیری بینک نے ایم جی موٹر ز پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔۔۔

 اس معاہدے کے تحت صارفین کو روایتی اور اسلامک فنانس سہولت کے تحت انڈسٹری میں سب سے زیادہ مسابقتی آٹو فنانسنگ پیکیج فراہم کیا جائے گا۔ اس آفر کے تحت سونیری بینک صارفین کو ایک سالہ شرح کائبورپلس 2فیصد کے نرخ پر آٹو فنانسنگ کی سہولت فراہم کرے گا۔ اس آفرمیں ٹریکر کے ساتھ 1.5فیصد انشورنس ریٹ، پراسیسنگ فیس میں 100فیصد چھوٹ اور سالانہ سیٹلمنٹ اوریکمشت ادائیگی پر بھی 100فیصد چھوٹ فراہم کی جارہی ہے ۔ یہ آفر ایم جی ایچ ایس اور ایم جی ایچ ایس پلگ ان ہائبرڈ الیکٹریکل وہیکل (PHEV)سمیت منتخب ایم جی ماڈلز پر دستیاب ہے ۔ ایم جی موٹرز پاکستان کے جنرل منیجر مارکیٹنگ ڈویژن سید آصف احمد نے کہاکہ سونیری بینک کے ساتھ یہ شراکت داری پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کیلئے پریمیم موبیلٹی کو قابلِ رسائی بنانے کے ہمارے وژن کو مزید تقویت فراہم کرتی ہے ۔ صارفین اب ایم جی کی جدید ٹیکنالوجی اور ماحول دوست گاڑیوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ شریعہ کے مطابق انڈسٹری کی سب سے کم فنانسنگ شرح کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ آفر جدّت آسان سہولت اور صارفین دوستی کا بہترین امتزاج ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

قومی مالیاتی کمیشن تشکیل،وزیرخزانہ چیئرمین:وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تجاویز تیارکی جائینگی،قومی نوعیت کے بڑے منصوبوں سے متعلق سفارشات پیش ہونگی

فیلڈ مارشل سے چینی وزیرخارجہ کی ملاقات،پاکستان کی خود مختاری کیلئے حمایت کاعزم

وفاقی کابینہ:یوٹیلیٹی سٹور زختم،خصوصی اقتصادی زونز کیلئے نئی ترامیم کی منظوری:میرا ایک ہی مقصد سرمایہ کاری لانا:وزیراعظم

سپریم کورٹ:نیب کیس میں سزاکاٹ کررہا ہونیوالے سابق ڈپٹی سیکرٹری الزامات سے بری

بارشوں کا ممکنہ آٹھواں سپیل،مریم نواز کا بڑے شہروں میں پیشگی انتظامات کا حکم

گلگت بلتستان:گلیشئر پھٹنے سے سیلاب،غذر میں تباہی ،متعدد دیہات زیرآب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak